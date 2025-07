Kelionė į pajūrį – ne lenktynių trasa: kaip vairuoti ekonomiškai ir atsakingai

Kas lemia didžiausias sąnaudas?

Eimantas Navikauskas atskleidžia, kad artėjančiose lenktynėse vairuos „Audi R8 LMS GT3 EVO II“ – vieną greičiausių kėbulinių lenktyninių automobilių, varomą V10 atmosferiniu varikliu.

„Skaičiuojame, kad, pavyzdžiui, 1006 km lenktynėse Palangoje, priklausomai nuo taktikos ir važiavimo tempo, galime sunaudoti apie 400–500 litrų degalų per vienas varžybas. Tačiau vairavimas lenktynėse tikrai neturėtų būti lyginamas su kelione į pajūrį. Keliaujant standartiniu šeimos automobiliu, vidutinės degalų sąnaudos dažnai siekia 6–8 litrus 100 kilometrų, o lenktynių trasoje degalų suvartojimas gali siekti net 60–80 litrų per valandą – priklausomai nuo trasos tipo ir važiavimo intensyvumo.

Reikėtų prisiminti, kad agresyvus greitėjimas ir stabdymas, per didelis greitis, netinkamas padangų slėgis ar sunkus bagažas – visa tai didina sąnaudas. Vairuojant apgalvotai galima pastebimai sumažinti tiek degalų sąnaudas, tiek išlaidas“, – sako E. Navikauskas.

Svarbi techninė būklė ir degalų kokybė

E. Navikausko teigimu, automobilio techninė būklė turi tiesioginę įtaką degalų sąnaudoms.

„Netinkamas padangų slėgis gali padidinti sąnaudas net iki 10 procentų, o užsikimšęs oro filtras – dar labiau. Svarbu ir tai, kokius degalus renkatės, pavyzdžiui, „premium“ rūšies dyzelinas pagerina variklio darbą, jis greičiau reaguoja į akseleratoriaus spustelėjimą, yra užtikrinama geresnė variklio apsauga, optimalesnis veikimas bei mažesnės degalų sąnaudos“, – pabrėžia E. Navikauskas.

Jam antrina degalinių tinklo „Circle K“ degalų kategorijos vadovas Baltijos šalims Rokas Laurinavičius.

„Automobilyje per degalų sistemą prateka tūkstančiai litrų degalų, todėl laikui bėgant joje gali susidaryti nuosėdų ir apnašų. Tai gali užkimšti degalų įpurškimo sistemą – į variklį pateks neoptimalus degalų kiekis, dėl to didės sąnaudos, mažės variklio galia, o kartu ir didės rizika patirti techninių gedimų. Norint to išvengti, rekomenduojame rinktis aukštesnės kokybės degalus. Pavyzdžiui, mūsų tinkle siūlomas benzinas su multifunkciniais priedais turi trinties modifikatorių, kurie padeda varikliui dirbti efektyviau, bei valančių priedų, palaikančių švarią degalų ir variklio sistemą“, – aiškina R. Laurinavičius.

Esminiai skirtumai tarp vairavimo mieste ir greitkelyje

E. Navikauskas teigia, kad važiuojant mieste kuro sąnaudas didina dažnas stabdymas ir greitėjimas, ypač esant intensyviam eismui ar spūstims. Tuo tarpu automagistralėje važiuojant tolygiu greičiu degalų suvartojimas paprastai būna mažesnis.

„Visgi viršijus tam tikrą greitį – dažniausiai apie 120 km/h – didėja oro pasipriešinimas, todėl kuro sąnaudos ima augti net ir važiuojant be sustojimų. Ekonomiškiausias variantas – išlaikyti tolygų, optimalų greitį be staigių manevrų ir staigaus akseleravimo“, – aiškina E. Navikauskas.

Pasak lenktynininko, norint sumažinti sąnaudas mieste, verta pasinaudoti ir kitomis priemonėmis. „Jei stovėjimas trunka ilgiau nei minutę, rekomenduojama išjungti variklį. Modernūs automobiliai su „Start-Stop“ sistema tai padaro automatiškai“, – priduria E. Navikauskas.