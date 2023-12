Kelionė į Dakarą: Gelažninkai treniruotes perkėlė į „Tuščiąjį ketvirtį“

Dėl šios priežasties kartu su šturmanu Arūnu Gelažninku, „Rentway Dakar team“ snieguotus Lietuvos orus išmainė į apsilankymą Rub al Halio dykumoje, dar žinomoje kaip „Tuščiasis ketvirtis“.

Šis pavadinimas turėtų būti įsirėžęs kiekvieno Dakaro ralio gerbėjo atmintyje – būtent į šią sudėtingų ir aukštų kopų kupiną dykumą sportininkai yra sugrąžinami trečius metus iš eilės. Neseniai Jungtiniuose Arabų Emyratuose veiklą plėtoti pradėję Gelažninkai džiaugiasi, jog projektas leidžia jiems maksimaliai išnaudoti dėkingą pusiasalio geografiją ir treniruotis vietovėse, į kurias jau po kelių savaičių reikės sugrįžti varžybų tikslais.

„Valstybės pietvakariuose yra Livos Oazė, ir iškart už jos prasideda Tuščiasis ketvirtis. Čia pasitinka aukštos trečio lygio kopos, skardžiai ir klampus smėlis. Būtent tokiomis sąlygomis Dakaro ralyje per 48 valandas turėsime nuvažiuoti per 600 kilometrų be mechanikų ar kito ralio personalo pagalbos. Tai išbandys ne tik komandų, bet ir technikos tvirtumą, ją reikės labai tausoti, kadangi niekas nepadės. Būtent šią patirtį treniruotėse ir bandome atkartoti“, – įspūdžiais dalijosi E. Gelažninkienė.

REKLAMA

REKLAMA

Prie „Rentway Dakar Team“ treniruotės prisijungė ir kitas Dakaro ralio 2024 m. debiutantas Vladas Jurkevičius.

„Per kelias dienas kopose susukome apie 350-400 kilometrų vien kopomis. Jaučiuosi daug geriau pasiruošęs ir žinau, ko tikėtis. Tuolab, kad itin sudėtingas maratono etapas vyks čia, tad nėra geresnio būdo pasiruošti nei savo kailiu išbandyti. Esu dėkingas Emilijai ir Arūnui už labai vertingas pamokas”, – savo patirtimis džiaugėsi V. Jurkevičius.

Anot. A. Gelažninko, komanda į Rub al Halį iki Dakaro starto planuoja sugrįžti dar kartą, tačiau šįkart jau ne tik treniruotei, bet ir trumpoms varžyboms.