Kėdainių „Nevėžis“ dalyvaus FIBA Europos taurės atrankoje

Pranešama, kad iš viso atrankoje dalyvaus 22 komandos, kurios bus suskirstytos į keturis krepšelius. Trijuose krepšeliuose bus po 7 komandas, o ketvirtame atsidūrė tik viena.

Kėdainių ekipa pateko į trečiąjį krepšelį.

A total of 35 clubs representing 23 National Federations registered to take part in the ninth edition of the #FIBAEuropeCup. Of those, 13 clubs have been placed directly into the Regular Season, while the remaining 22 clubs will compete in the Qualifiers.https://t.co/cyQ9dYTXLH