Kayla Harrison dominuoja UFC narve: privertė Julianną Peną pasiduoti ir meta iššūkį sugrįžtančiai Amandai Nunes

Jau per pirmą apsikeitimą smūgiais tapo aišku, kad K. Harrison yra fiziškai žymiai stipresnė kovotoja – ji užėmė centrą, perėjo į artimą kovą ir pargriovė J. Peną. Antrajame raunde sekė dar vienas sėkmingas parvertimas, o K. Harrison perėjo į dominuojančią poziciją ir mėgino atlikti smaugimo veiksmą, bet galiausiai perėjo prie kimura veiksmo.

Kai K. Harrison pasuko J. Penos ranką, ši iškart pasidavė, kad išvengtų rimtos traumos ir taip dukart olimpinė čempionė prie savo titulų prisidėjo UFC čempionės diržą. Pasibaigus kovai, K. Harrison apkabino J. Peną, o varžovės apsikeitė keliais žodžiais.

