„Kauno Žalgiris“ pelnė 11 įvarčių, o „Saulės kraštas“ sugrįžo į pergalių kelią

Pirmojo įvarčio šiose rungtynėse teko laukti 9 minutes, bet kai Deividas Reimaris pralaužė ledus, Kauno komandos sustabdyti jau nepavyko. Iki pertraukos kauniečiai ne tik pelnė 5 įvarčius, bet ir privertė varžovus pasiekti nebaudžiamų pražangų limitą.

Antrajame kėlinyje „Kauno Žalgiris“ tęsė savo dominavimą ir toliau štampavo įvarčius. Tiesa, antrajame kėlinyje pirmo įvarčio laukti reikėjo mažiau nei minutę.

Įpusėjus antrajam kėliniui Deivydas Matulevičius pelnė paguodos įvartį, bet po to varžovai pelnė dar tris įvarčius ir peržengė dviženklį įmuštų įvarčių skaičių rungytnėse bei šventė daugiau nei užtikrintą pergalę.

Kalbant apie pergales, tai į pergalių kelią sugrįžti pavyko FK „Saulės krašto“ ekipai. Po dvejų pralaimėjimų iš eilės jungtinė Naujosios Akmenės ir Šiaulių komanda namuose 5:1 nugalėjo „TurboTransfers“ ekipą.

„Saulės kraštas“ šiose rungtynėse į priekį įsiveržė jau pirmą minutę ir pirmaujančios komandos statusą išlaikė iki pat rungtynių pabaigos. Prie pergalės net trimis įvarčiais prisidėjo Darius Jankauskas, o vienintelį svečių įvartį pelnė Mantas Makutunovičius.

Tuo metu FC „Klaipėda City“ vis dar medžioja savo pirmąją sezono pergalę. Čempionato debiutantai penktajame ture 2:3 nusileido ŠSPC „Radviliškio“ klubui.

Vienu metu „Radviliškis“ pirmavo 2:0, bet „Klaipėda City“ kapitonas Justas Adamas rezultatą sušvelnino įpusėjus antrajam kėliniui ir tada rungtynėse jautėsi didžiausia įtampa. Klaipėdiečiai visais įmanomas būdais ieškojo antrojo savo įvarčio, bet viskas pasibaigė taip, kad pačioje rungtynių pabaigoje „Radviliškis“ pasinaudojo varžovų klaida ir pelnė įvartį į tuščius vartus per visą aikštę. Nors J.Adamas likus 7 sekundės visgi pelnė antrąjį „Klaipėda City“ įvarčio, bet to jau buvo per mažai.

Ketvirtose vakaro rungtynėse buvo užfiksuotos rezultatyvios lygiosios – Gargždų „Pramogos“ ir SFK „Panevėžys“ sužaidė lygiosiomis 4:4.

Šiame mače „Pramogos“ pelnė du greitus įvarčius ir jau 4 minutę pirmavo 2:0, bet „Panevėžys“ į tai atsakė tuo pačiu – Edgaras Baranauskas per dvi minutes pasižymėjo du kartus ir jau 5 minutę rezultatas tapo 2:2.

Įpusėjus kėliniui „Panevėžiui“ pavyko pirmą kartą šiose rungtynėse įsiveržti į priekį, bet dar tą pačią minutę „Pramogos“ atstatė „status quo“, o prieš pat pertrauką Justas Vainikaitis išvedė „Pramogas“ į pirmaujančiųjų poziciją.

Septyni pelnyti įvarčiai per pirmąjį kėlinį tarsi piešė projekciją ir rezultatyviam antrajam kėliniui, bet taip nenutiko. Vienintelis Edgaras Stankevičius 27 minutę sugebėjo pasižymėti ir dar kartą šiose rungtynėse rezultatą išlyginti. Pergalingo ar apskritai įvarčio niekam daugiau pelnyti nepavyko ir komandos pasidalino po tašką.

Rezultatai:

DFK „Dainava“ 1 : 11 „Kauno Žalgiris“

9‘ [0 : 1] Deividas Reimaris

14’ [0 : 2] Arthur Alves Cardoso

15’ [0 : 3] Andrius Kaulinis

18’ [0 : 4] Justinas Zagurskas (iš 10 m.b.)

20’ [0 : 5] Justinas Zagurskas

21’ [0 : 6] Ismael De Oliveira Candido

27’ [0 : 7] Maksym Avetysian

28’ [0 : 8] Victor Hugo Pires Dos Santos

30’ [1 : 8] Deivydas Matulevičius

33’ [1 : 9] Lukas Sendžikas

39’ [1 : 10] Deividas Reimaris

40’ [1 : 11] Ismael De Oliveira Candido

FK „Saulės kraštas“ 5 : 1 FC „TurboTransfers“

1‘ [1 : 0] Ernestas Pilypas

7’ [2 : 0] Donatas Morkis

18’ [3 : 0] Darius Jankauskas

29’ [4 : 0] Darius Jankauskas

36’ [5 : 0] Darius Jankauskas

36’ [5 : 1] Mantas Makutunovičius

ŠSPC „Radviliškis“ 3 : 2 FC „Klaipėda City“

14‘ [1 : 0] Laurynas Bratkauskas

22’ [2 : 0] Edgaras Balandis

28’ [2 : 1] Justas Adamas

39’ [3 : 1] Deividas Dargužas

40’ [3 : 2] Justas Adamas

Gargždų „Pramogos“ 4 : 4 SFK „Panevėžys“

2‘ [1 : 0] Valdas Pocevičius

4’ [2 : 0] Justas Vainikaitis

4’ [2 : 1] Edgaras Baranauskas

5’ [2 : 2] Edgaras Baranauskas

10’ [2 : 3] Mantas Adomėnas

10’ [3 : 3] Mantas Gudauskas

20’ [4 : 3] Justas Vainikaitis

27’ [4 : 4] Edgaras Stankevičius