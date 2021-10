Kauno „Žalgirio“ gynyba neblizgėjo ir LKL pirmenybėse – be išvaryto Žygimanto Skučo likę pasvaliečiai pridarė bėdų

Šios rungtynės Martino Schillerio auklėtiniams tapo generaline repeticija prieš ketvirtadienį Kaune vyksiantį Eurolygos antrojo turo mačą su Sankt Peterburgo „Zenit“ ekipa. Pirmajame Eurolygos susitikime Prancūzijoje žalgiriečiai gynyboje praleido net 88 taškus ir buvo priversti pripažinti Vilerbano ASVEL ekipos pranašumą.

Rungtynes Pasvalyje LKL čempionai pradėjo maksimalios koncentracijos ir surengę atkarpą 11:3 įgijo solidų pranašumą. Vėliau kauniečiai puolime sustojo, o šeimininkai ėmė tirpdyti atsilikimą (7:11).

Trijų minučių taškų sausrą nutraukė du metimus pataikęs Nielsas Giffey (15:7). Dviženklį pranašumą „Žalgiris“ įgijo ketvirčio pabaigoje, kai iš vidutinio nuotolio pataikė Mantas Kalnietis (20:9). Po pirmųjų dešimties minučių svečiai pirmavo 22:10.

Zalgiris is in front 22-10 after the first quarter in Pasvalys, as Mantas Kalnietis finds Josh Nebo for a slam! 🔨 pic.twitter.com/VracoA8wob