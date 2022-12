Katare vykstančiame pasaulio futbolo čempionate – netikėta žymaus JAV sporto žurnalisto mirtis

Kataro pasaulio taurės organizatoriai šeštadienį pranešė, kad G. Wahlas sunegalavo per Argentinos ir Nyderlandų rungtynes, kur jam buvo suteikta skubi medicininė pagalba. Žurnalistas buvo nugabentas į ligonę, tačiau ten buvo konstatuota jo mirtis.

Jo mirties aplinkybės kol kas nėra aiškios.

„Visai JAV futbolo šeimai skauda širdį sužinojus, kad netekome Granto Wahlio. Grantas padarė futbolą savo gyvenimo darbu, ir mes esame sugniuždyti, kad jo ir jo puikių raštų nebebus su mumis“, – sakoma JAV futbolo federacijos pareiškime savo oficialioje „Twitter“ paskyroje.

I’m OK, but that was an unnecessary ordeal. Am in the media center, still wearing my shirt. Was detained for nearly half an hour. Go gays 🌈 https://t.co/S3INBoCz89 REKLAMA November 21, 2022

JAV futbolo federacija gyrė Wahlio aistrą ir tikėjimą žaidimo galia ir pareiškė užuojautą žurnalisto žmonai Celine Gounder bei jo artimiesiems.

G. Wahlio žmona pasidalijo federacijos įrašu ir dėkojo už palaikymą.

„Esu labai dėkinga už palaikymą savo vyro Granto Wahlio futbolo šeimai ir tiek daug draugų, kurie šį vakarą susisiekė. Esu visiškai sukrėsta“, – rašė C. Gounder.

Užuojautą dėl G. Wahlo mirties pareiškė ir FIFA prezidentas Gianni Infantino.

G. Wahlas futbolą aprašė daugiau nei du dešimtmečius, įskaitant 11 pasaulio čempionatų. Taip pat žurnalistas parašė keletą knygų apie šį sportą, rašoma jo svetainėje.

Amerikietis dar šios savaitės pradžioje kartu su didele žiniasklaidos draugų grupe atšventė savo gimtadieni.

Primename, jog šiame čempionate žurnalistas garsiai nuskambėjo dėl incidento įvykusio prie stadiono. G. Wahlas lapkričio 21 d. bandė patekti į stadioną su vaivorykštės spalvų marškinėliais, tada jis buvo sulaikytas apsaugos darbuotojų. Būtent dėl šių marškinėlių apsaugos darbuotojai neįleido žurnalisto į stadioną.

„Apsauga reikalavo pasikeisti marškinėlius, sakė, kad tai neleidžiama“, – savo socialinių tinklų paskyroje rašė žurnalistas.

Tačiau po daugiau nei pusvalandį trukusių ginčų, galiausiai į stadioną buvo įleistas.