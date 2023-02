Karolis Raišys – ant prestižinio „Monte Carlo Historique“ ralio podiumo

Per 5 dienas lietuviai 1961-ųjų metų „Jaguar MK2“ automobiliu Prancūzijos Alpių serpantinais įveikė du su puse tūkstančio kilometrų.

Nuosmukis ir pakilimas

„Čia tai ralis! Nenuspėjamos trasos, kur pietinėje kalno pusėje sausas asfaltas, o šiaurinėje – sniegas ir plikledis. Tempas toks, kad atsipalaiduoti nėra kada, o konkurencija – žvėriška“, - jau po finišo 3 valandą ryto išlipęs iš automobilio emocijomis degė Karolis Raišys.

Lietuvių varžybos taip pat buvo permainingos. Ilgą laiką ekipažas laikėsi bendrosios įskaitos trejetuke ir diktavo tempą seniausių automobilių kategorijoje, tačiau įpusėjus varžyboms jie padarė klaidą, 4 minutes vėlavo į laiko kontrolės postą ir gavo 400 taškų baudos. Bauda ekipažą buvo nubloškusi už dešimtuko ribų.

„Prieš vieną greičio ruožą turėjome sukalibruoti laiko ir vidutinio greičio matavimo įrenginį, užtrukome, ir nespėjome atsižymėti mums paskirtu laiku“, - situaciją pakomentavo Ovidijus Meilūnas.

Nepaisant to, pas paskutines dvi dienas lietuvių ekipažas demonstravo itin gerą tikslumą ir po kiekvieno greičio ruožo atsikovodavo pozicijas. Po dviejų naktinių greičio ruožų legendiniuose Col de Turini serpantinuose Karolis su Ovidijumi iškovojo 2 vietą savo klasėje.

Gali kovoti dėl pergalės bendroje įskaitoje

„Aišku, norėjosi kovoti dėl pergalės, bet klaidą patys padarėme. Iš kitos pusės, džiaugiuosi mūsų tempu ir tai, kad galime kovoti su lyderiais dėl pergalės“, - sakė seniausių automobilių kategorijoje pergalę prieš 4 metus jau išplėšęs Karolis.

„Rallye Monte Carlo Historique“ vyksta lenktynių laikui principu: greičio ruožuose dalyviai turi važiuoti tiksliai organizatorių nustatytu greičiu. Jis yra matuojamas kelias dešimtis kartų dalyviams nežinomose vietose, tad sportininkai privalo jį palaikyti visuomet. Siauruose keliukuose užduotas greitis nebūna didelis, siekia 40-50 km/val, dėl to tiesiose atkarpose ekipažai važiuoja lėtai, o siauruose apsisukimuose lekia it akis išdegę, kad prisivytų nurodytą vidutinį greitį. Rezultatai skaičiuojami pagal baudos taškus. Dalyvis bent sekundę per vėlai arba per anksti pervažiavęs organizatorių pažymėtą tašką greičio ruože gauna dešimtį baudos taškų.

„Greičio ruožai tikrai darbiniai. Posūkis po posūkio, vietomis ir sniego bei ledo gavome. Kai ten visas konvojus išsiskirsto pagal vairavimo įgūdžius, viskas sprendėsi sausose trasose. Ten kovojome dėl milisekundžių, ir žaidė įvairūs niuansai. O ir ralio grafikas taip suspaustas, kad neretai pervažiavimuose tenka lėkti dar greičiau nei greičio ruožuose“, - komentavo K. Raišys.

Laimėjo itališki automobiliai

Jo vairuotas beveik pensinio amžiaus „Jaguar“ per du su puse tūkstančio kilometrų važiuojant dideliu tempu nesiožiavo ir nesugedo. Lietuvis sako, kad šis ralis parodo, kaip kas pasiruošė automobilius, mat patikimumas čia labai svarbu. Laiko remontuotis palikta mažai.

„Rallye Monte Carlo Historique“ bendrojoje įskaitoje laimėjo šveicarų Claudio Enz ir Christina Seeberger ekipažas, važiavęs „Lancia Fulvia Coupe“ automobiliu, surinkęs mažiausiai, 2130 baudos taškų. Karolis nuo jų atsiliko 600 taškų.

Seniausių automobilių kategorijoje, kurioje lenktyniavo ir Karolis, laimėjo italai Giovani Chiesa ir Tiziana Chesa, važiavę „Alfa Romeo Giulia Ti“. Iki jų pozicijos lietuviams pritrūko 290 taškų.