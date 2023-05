Karjeros rekordą pagerinusio Aleknos treneris apie treniruočių planą: „Orientuojamės į 5-10 metų laikotarpį“

M.Alekna ankstesnį karjeros rekordą (69,81 m) viršijo daugiau nei metru. Lietuvis taip pat pagerino NCAA visų laikų rekordą. M.Aleknos rezultatas yra geriausias šiemet pasaulyje. S

avo sezono rekordą (68,39) jis viršijo daugiau nei pustrečio metro. M.Alekna tapo jauniausiu disko metiku istorijoje, nusviedusiu įrankį daugiau nei 70 m. Jis taip pat tapo tik 18-u disko metiku per istoriją, kuriam pavyko pasiekti bent 71 m ribą.

Po tokio pasirodymo lietuvis vėl sulaukė garbingų apdovanojimų. USTFCCCA jį pripažino geriausiu savaitės pirmojo diviziono sportininku tarp vyrų, be to, M.Alekna buvo išrinktas geriausiu „Pac-12“ konferencijos savaitės sportininku tarp vyrų metimų/šuolių rungtyse.

Mykolas Alekna is this week's @USTFCCCA National Athlete of the Week after improving his own NCAA record in the discus throw with a throw of 7️⃣1️⃣.0️⃣0️⃣m over the weekend. #NCAATF x @CalTFXC pic.twitter.com/o19d9WsMOF