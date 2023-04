Geriausias sezono rezultatas pasaulyje ir karjeros rekordas – Alekna diską nusviedė 71 m

20-metis lietuvis trečiu mėginimu įrankį nuskraidino lygiai 71 metrą (63,29 – 67,25 – 71,00 – X – 66,21 – -). M. Alekna didžiule persvara aplenkė Iffy Joynerį (60,14) bei Chudį Ikpeazu (56,27). Po rekordinio metimo lietuvį sveikino tiek komandos draugai, tiek treneris, tiek varžovai.

M. Alekna ankstesnį karjeros rekordą (69,81 m) viršijo daugiau nei metru. Lietuvis taip pat pagerino NCAA visų laikų rekordą. M. Aleknos rezultatas yra geriausias šiemet pasaulyje.

Savo sezono rekordą (68,39) jis viršijo daugiau nei pustrečio metro ir 2023 m. disko metikų reitinge aplenkė Alexą Rose‘ą (70,39) iš Samoa.

And here's the throw from Mykolas Alekna ( @CalTFXC )- 71.00m 1⃣NCAA Record 🌎World #1 👨‍👦Alekna Family #2...for now Love the hug from Coach Mo at the end🫂 📹Calthrows pic.twitter.com/z78VTjydkO

M. Alekna tapo jauniausiu disko metiku istorijoje, nusviedusiu įrankį daugiau nei 70 m. Jis taip pat tapo tik 18-u disko metiku per istoriją, kuriam pavyko pasiekti bent 71 m ribą.

🤯🤯🤯🤯🤯



𝗡𝗘𝗪 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗚𝗜𝗔𝗧𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗.



Mykolas Alekna throws the discus 71.00m (!!!) - 232 feet, 11 inches - to shatter his own PR and move to No. 18 in world history!!



He’s the youngest man to ever break 70m and is the current world leader! 🔥🔥#GoBears🐻 pic.twitter.com/z8rZbVb9YQ

