Karjeros pasirodymą surengęs Brazdeikis atviras kritikai: „Esu toli nuo to žaidėjo, koks galiu būti“

I. Brazdeikis rungtynėse pelnė 25 taškus (6/8 dvit. 4/5 trit., 1/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, sykį klydo, 3 kartus prasižengė, išprovokavo tiek pat pražangų bei iš viso surinko 23 naudingumo balus.

„Sunkus mačas. Mes jiems suteikėme daug šansų pramesdami savo lengvus metimus, kuriuos dažniausiai pataikome. Padarėme ir per daug neišprovokuotų klaidų ir leidome jiems pelnyti lengvus taškus“, – po mačo sakė I. Brazdeikis.

Kalbėdamas apie savo rungtynes ir tobulėjimą, krepšininkas sakė: „Jaučiuosi patogiai, kaskart tobulėju ir vis dar augu. Bus visko, kartais geriau, kartais ne. Turiu toliau klausyti trenerių, gerinti savo žaidimą, pasitikėti komandos draugais, savimi ir viskas bus gerai“.

Zalgiris lost, but Ignas Brazdeikis played a career game in the EuroLeague. ⚡️ pic.twitter.com/ldY9Rj9m4i