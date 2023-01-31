Eurolygos čempionai „Žalgirį“ priims sausakimšoje arenoje

Eurolygos čempionai paskelbė, kad pardavė visus rungtynių bilietus. Arenoje telpa 16 tūkst. žmonių.

„Anadolu Efes“ kauniečius priims trečiadienį, 19:30 valandą.

Šiame sezone Stambulo ekipos rungtynes vidutiniškai stebi 13 772 žiūrovų ir pagal lankomumą komanda yra trečia. Aukščiau yra tik „Žalgiris“ ir Belgrado „Partizan“.

Yarın akşam yine kapalı gişeyiz!



Hep birlikte mücadele edecek, son topa kadar oyuncularımıza güç vereceğiz. 💪#HouseOfBlue #BenimYerimBurası pic.twitter.com/huKfe79r36