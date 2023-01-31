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2023-01-31 12:54 / šaltinis: sportas.lt / aut.
V. Micičius ir W. Clyburnas. (nuotr. SCANPIX)

Eurolygos čempionai „Žalgirį“ priims sausakimšoje arenoje

Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
2023-01-31 12:54

Stambulo „Anadolu Efes“ komanda Kauno „Žalgirio“ priims sausakimšoje arenoje.

V. Micičius ir W. Clyburnas. (nuotr. SCANPIX)

Stambulo „Anadolu Efes“ komanda Kauno „Žalgirio“ priims sausakimšoje arenoje.

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Eurolygos čempionai paskelbė, kad pardavė visus rungtynių bilietus. Arenoje telpa 16 tūkst. žmonių.

„Anadolu Efes“ kauniečius priims trečiadienį, 19:30 valandą.

Šiame sezone Stambulo ekipos rungtynes vidutiniškai stebi 13 772 žiūrovų ir pagal lankomumą komanda yra trečia. Aukščiau yra tik „Žalgiris“ ir Belgrado „Partizan“. 

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