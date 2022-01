Kaip iš giedro dangaus: „Team Vitality” sudarė sutartis su trim buvusiom „Astralis” žvaigždėm

Daniškasis trio prisijungs prie du kartus geriausiu CS:GO pasaulio žaidėju išrinkto Mathieu „ZywOo” Herbaut bei kito prancūzo Kevino „misutaaa” Rabier.

Praeitas sezonas „Team Vitality” ekipai nebuvo itin sėkmingas, o geriausius rezultatus jie pradėjo demonstruoti tik tada, kai su keliais žaidėjais jau buvo nutarta atsisveikinti.

„Dupreeh”, „Magisk” ir „zonic” pastaraisiais metais „Astralis” organizacijoje vaidino kertinius vaidmenis, 2018-2019 metų laikotarpiu padėję komandai laimėti net tris „Major” kategorijos turnyrus iš eilės. Nuo praeitų metų lapkričio trijulė buvo pasodinta ant atsarginių suolelio, o gruodį galiausiai nutrūko ilgus metus su „Astralis” juos saistę kontraktai.

„Nuo pat mūsų organizacijos gimimo stengėmės auginti Prancūzijos talentus ir su jais siekti aukštumų, - kalbėjo „Team Vitality” esporto direktorius Fabienas „Neo” Devidas. - Dabar atėjo laikas žvelgti tarptautiniu mastu ir sukurti naują istoriją. Ši trijulė turi viską, kad padėtų mums tapti geriausia CS:GO komanda pasaulyje.”

„Dupreeh”, „Magisk” ir „zonic” pritraukti padėjo penkiasdešimties milijonų eurų investicija iš „Rewired.GG”.

„Team Vitality” šiemet ketina sudrebinti ne tik CS:GO, bet ir kitas esporto disciplinas. Gruodį organizacija paskelbė pasirašiusi sutartį su geriausiu Europos „League of Legends” žaidėju tituluojamu Luka „Perkz” Perkovičiumi.

We're welcoming 3 CS:GO legends in our roster. @dupreeh, @MagiskCS & @zonic you're home now.



