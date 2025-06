„Juventus“ pelno penkis įvarčius, „Red Bull“ pergalei užtenka dviejų – „Pachuca“ dvikova nutraukta dėl audros FIFA pasaulio klubų taurės grupių etape

Rungtynes stebėjo 18 161 žiūrovas, iš kurių daugelis vilkėjo juodai baltus „Juventus“ marškinėlius.

36 kartus Italijos čempionai savo įvarčių sąskaitą atidarė jau 11-ąją minutę – gynėjo Alberto Costos perdavimą galva įvarčiu pavertė R. Kolo Muani.

Po dešimties minučių F. Conceicao prasiveržė į baudos aikštelę ir padvigubino pranašumą – 2:0.

31-ąją minutę Kenanas Yildizas smūgiu į apatinį kairį vartų kampą pelnė trečiąjį įvartį, o pirmojo kėlinio pridėto laiko 4-ąją minutę R. Kolo Muani antrą kartą pasiuntė kamuolį į vartus ir „Juventus“ ilsėtis išėjo pirmaudama 4:0.

Per pirmojo kėlinio 20 minučių atkarpą „Juventus“ pelnė tris įvarčius. Italai per pirmąją rungtynių pusę atliko 10 smūgių, aštuoni iš jų – iš baudos aikštelės.

58-ąją minutę po perdavimo iš aikštės vidurio antrą kartą pasižymėjo ir F. Conceicao.

„Al Ain“ klubas sekmadienį Atlantoje susitiks su šio turnyro čempione ir G grupės lydere laikoma „Manchester City“, tuo metu „Juventus“ pirmauja grupėje dėl geresnio įvarčių santykio ir keliaus į Filadelfiją, kur bandys įtvirtinti savo vietą kitame etape dvikovoje su Kasablankos „Wydad“.

Tuo tarpu H grupėje lietaus pertrauktose rungtynėse Salzburgo „Red Bull“ 2:1 nugalėjo Meksikos ekipą „Pachuca“ ir pakilo į pirmą H grupės vietą.

Šias rungtynes 26 tūkst. vietų stadione gyvai stebėjo vos 5 282 sirgaliai

Pirmą pavojingą smūgį jau 10-ą minutę atliko „Pachuca“ kapitonas Salomonas Rondonas, tačiau 18-metis debiutantas Kristianas Zawieschitzky atrėmė smūgį iš aštraus kampo. Vėliau jis sustabdė ir Eliją Montielį, o netrukus austrai perėmė iniciatyvą, nors „Pachuca“ vartininko Carlo Moreno taip ir neišbandė.

S. Rondonas vėl buvo arti įvarčio 30-ą minutę, kai galva smūgiavo į vartus, tačiau K. Zawieschitzky nukreipė kamuolį į skersinį.

Praėjus penkioms minutėms, dalis Meksikos sirgalių jau šoko iš savo vietų, bet Agustino Palavecino smūgiuotas kamuolys atsimušė į netinkamą vartų tinklo pusę. Izraelio rinktinės žaidėjas Oscaras Gloukhas 40-ą minutę virš vartų paleido pavojingą smūgį, o netrukus, prasibrovęs prie baudos aikštelės krašto, puikiu smūgiu į tolimąjį kampą pelnė įvartį ir prieš pertrauką išvedė Salzburgo klubą į priekį – 1:0.

Vos po šešių minučių nuo antrojo kėlinio pradžios K. Zawieschitzky dar kartą pasižymėjo – šįkart vienas prieš vieną sustabdė S. Rondoną.

Praėjus vos dešimčiai minučių po pertraukos, dėl smarkios audros rungtynės buvo sustabdytos pusantros valandos.

Weather is nuts right now. Thunder, lightning, and lots of rain. How we feeling FIFA fans? #FIFAClubWorldCup pic.twitter.com/jfdVQsuL0n — Emma Balcom (@emmabalcom) June 18, 2025

Tačiau vos atnaujinus žaidimą, „Pachuca“ išlygino rezultatą – Brajanas Gonzalezas puikiu baudos smūgiu iš dešiniojo kampo pasiuntė kamuolį į artimą apatinį vartų kampą. Iki tol nepriekaištingai žaidęs K. Zawieschitzky šįkart neturėjo šansų – 1:1.

Lietui vis dar lyjant, šis įvartis suteikė Chaime Lozano vadovaujamai komandai naujų jėgų. Po keitimo pasirodęs Johnas Kennedy vis dažniau grasino Salzburgo gynybai.

Visgi būtent trenerio Thomo Letscho sprendimas pakeisti žaidėją vėl pasuko rungtynių eigą austrų naudai. Kapitonas Madsas Bidstrupas prasiveržė dešiniuoju kraštu ir pakėlė kamuolį į baudos aikštelę, kur Karimas Onisiwo galva nukreipė jį į apatinį vartų kampą.

Meksikiečiai dar mėgino išlyginti rezultatą, tačiau pergalingo įvarčio nepasiekė. Tuo metu Salzburgo klubas pasinaudojo tuo, kad Madrido „Real“ kiek anksčiau tą pačią dieną prarado taškus ir dabar yra grupės lyderis.