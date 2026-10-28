„Juventus“ išvykoje nusileido „Genoa“ ekipai ir pratęsė banguotą atkarpą

„Juventus“ dar kartą nesugebėjo surengti sėkmingos atkarpos išvykoje 0:2 nusileidžiant „Genoa“ komandai.
Šiose rungtynėse daug vilčių pergalei „Juventus“ neturėjo. Jau dvyliktąją minutę Kingsley Ehizubue išvedė „Genoa“ į priekį, o sužaidus beveik pusvalandį Tommaso Bandanzi antruoju įvarčiu pranašumą padidino.
Nors po pertraukos „Juventus“ buvo aktyvesni, gerų progų susikurti jiems taip ir nepavyko, o varžovams apsigynus dvikovą teko pabaigti neiškovojus nė taško.
Per 9 turus „Juventus“ (14 taškų) laimėjo tik 4 kartus ir lygoje žengia 8 vietoje.
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