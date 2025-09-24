„Juventus“ eliminavęs Ispanijos klubas liko be Čempionų lygos

Ispanijos klubas lemiamame mače 88:96 (26:29, 21:20, 18:27, 23:20) pripažino Šalono „Elan Chalon“ pranašumą.
Mursijos klubas antrame atrankos etape „Juventus“ nugalėjo 81:71.
Prancūzijos klubui Jeremiah Hillas sumetė 26 taškus, o Lionelis Gaudouxas surinko 23 taškus, 12 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvius perdavimus ir 40 naudingumo balų.
UCAM neišgelbėjo 16 Dylano Enniso taškų, Emanuelis Cate'as pridėjo 15, Toni Nakičius – 14.
