TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

„Juventus“ eliminavęs Ispanijos klubas liko be Čempionų lygos

2025-09-24 22:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-24 22:29

Bulgarijoje tęsiasi atranka į Čempionų lygos pagrindinį turnyrą, o be bilieto į jį liko Utenos „Juventus“ skriaudikė Mursijos UCAM.

Prancūzijos klubas žengė į Čempionų lygą (FIBA nuotr.)

0

Ispanijos klubas lemiamame mače 88:96 (26:29, 21:20, 18:27, 23:20) pripažino Šalono „Elan Chalon“ pranašumą.

Mursijos klubas antrame atrankos etape „Juventus“ nugalėjo 81:71.

Prancūzijos klubui Jeremiah Hillas sumetė 26 taškus, o Lionelis Gaudouxas surinko 23 taškus, 12 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvius perdavimus ir 40 naudingumo balų.

UCAM neišgelbėjo 16 Dylano Enniso taškų, Emanuelis Cate'as pridėjo 15, Toni Nakičius – 14.

