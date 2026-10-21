„Juventus“ dramatiškai įveikė italų klubą

Uteniškiai šiame mače vertėsi be Pauliaus Valinsko ir Justo Furmanavičiaus.
Susitikimo pradžioje uteniškiams pavyko išsiveržti į priekį, o po Lauryno Beliausko tritaškio persvara buvo šoktelėjusi iki 6 taškų – 19:13. Vis tik italų klubas atsitiesė ir po pirmojo ketvirčio netgi buvo priekyje – 25:22.
Antrąjį ketvirtį dviem tritaškiais pradėjo Jackas Pagenkopfas (28:25), bet pora sėkmingų išpuolių surengė šeimininkai – 29:28. Komandos kurį laiką keitėsi rezultatyviomis atakomis, o kėlinį sėkmingiau užbaigusi Emilijos Redžo komanda į pertrauką išsinešė 3 taškų pranašumą – 50:47.
Problemos Utenos komandos žaidime ėmė ryškėti trečiajame rungtynių kėlinyje. Robas Edwardsas šeimininkų pranašumą tritaškiu didino iki 13 taškų – 62:49. Nors Utenos komanda stabilizavo situaciją, tačiau po trijų ketvirčių šeimininkai buvo priekyje 70:61.
Lemiamo kėlinio pirmosiomis minutėmis abi komandos strigo puolime. Galiausiai tylą nutraukė Gintautas Matulis (63:70), o J.Pagenkopfas ir Emmanuelis Nzekwesi smeigė po tritaškį – 69:70. Tolimu metimu Utenos komandą į priekį išvedė L.Beliauskas (72:70), o Luca Severini lygino rezultatą – 72:72. Į priekį italų komandą išvedė Jaylenas Barfordas (75:74), o kurį laiką abi komandos užpulti neįstengė. Chase'as Hunteris dvitaškiu į priekį išvedė „Juventus“ (76:75), o paskutinė varžovų ataka buvo chaotiška ir nesėkminga.
Pralaimėjusių gretose rungtyniaujantis buvęs Vilniaus „Ryto“ gynėjas Speedy Smithas pelnė 3 taškus (1/6 trit.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir surinko 11 naudingumo balų.
„Juventus“: Laurynas Beliauskas 15 (8 atk. kam.), Cameronas Reynoldsas 13 (3/8 trit.), Tevianas Jonesas 12, Jackas Pagenkopfas 11 (8 rez. per.), Chase'as Hunteris 10 (6 atk. kam.), Emmanuelis Nzekwesi 9 (7 atk. kam.).
„UnaHotels“: Jaylenas Barfordas 15 (3/7 trit.), Jaime Echenique (6 atk. kam.) ir Robas Edwardsas po 13, Luca Severini 10, Derekas Ogbeide 9 (7 atk. kam.).
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