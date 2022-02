Jure Zdovcas pergale neapsiribojo: „Paskutinės dvi minutės buvo tikra tragedija“

Po pasiektos pergalės žalgiriečių strategas Jure Zdovcas nebuvo visiškai patenkintas komandos pasirodymu ir kritikavo auklėtinių žaidimą per paskutiniąsias dvi mačo minutes.

„Net nežinau, ką ir galvoti. Paskutinės dvi rungtynių minutės buvo tikra tragedija. Mes tiesiog nustojome žaisti. Tokiame lygyje tu negali sau leisti taip daryti.

Stengėmės panaudoti visus krepšininkus mače. Negalėjome daug panaudoti derinių, nes varžovai dažnai naudojo zoninę gynybą. Mums reikia tokių rungtynių, kad išlaikytume ritmą KMT turnyrui“, – trumpai apie rungtynes kalbėjo treneris.

Ar Mantas Kalnietis ir Regimantas Miniotas vis dar turi traumų?

Ne. Regimantas nežaidė dėl mano sprendimo. Dėl Manto situacija tokia pati.

Ar jie žais KMT finalo ketverte?

Nežinau, pamatysime. Mantas dar vis jaučia skausmą ir nenorime jo skubinti.

Daug klaidų padarėte pirmoje rungtynių dalyje. Kodėl?

Tai, žinoma, per daug. Vėlgi, mes per daug skubėjome. Darėme daug skubotų sprendimų puolime be aiškios minties. Tokios klaidos leido varžovams išbėgti į greitas atakos, o tai jau – skausmingas reikalas. Dar nesuprantame, kada puolime turime kiek sustoti, nes dažnai tas žaidimas atrodo kaip višta be galvos. Taip nutinka ne pirmą kartą.

Ką galėtumėte pasakyti apie būsimą varžovą KMT turnyre – Šiaulių klubą?

Kiekviena komanda šioje lygoje yra gera. Aš gerbiu kiekvieną varžovą ir atsipalaiduoti tikrai negalime, nes tai bus tik vienerios rungtynės. Šiaulių komanda yra puolančio pobūdžio. Jų neslėgs įtampa ir turėsime darbo siekdami juos sustabdyti.