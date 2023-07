Julija Stoliarenko sieks nutraukti nesėkmių ruožą UFC narve: kovos su brite

M. McCann ir J. Stoliarenko mūšį tiesiogiai galės stebėti Lietuvos kovinio sporto gerbėjai. Transliacijos per „TV3 Sport“ ir „Go3“ pradžia – liepos 22-ąją, šeštadienį, 22.00 val. Britės ir lietuvės susirėmimas prasidės maždaug 00.00 val. Po šios akistatos į narvą žengs garsūs sunkiasvoriai britas Tomas Aspinallis ir lenkas Marcinas Tybura. Tai bus pagrindinė vakaro kova. Be to, bus parodyti keturi įžanginiai susirėmimai.

Iš viso 30-metė 173 cm ūgio J. Stoliarenko MMA (Mišrių kovos menų) turnyruose iškovojo 10 pergalių (nė vieno nokauto), patyrė 7 nesėkmes. Praėjusioje kovoje pernai spalio mėnesį Lietuvos sportininkė neatsilaikė prieš amerikietę Chelsea Chandler. Ši mūsų šalies atstovę nokautavo jau pirmajame raunde. Lietuvos atstovė UFC patyrė keturis pralaimėjimus per penkias kovas. Vienintelę pergalę UFC narve J. Stoliarenko šventė 2022 metų liepą, kai pranoko australę Jessicą Rose Clark.

33 metų 163 cm M. McCann MMA varžybose įveikė 13 varžovių (6 nokautais), penkis kartus pripažino oponenčių pranašumą. Britė pastaruoju metu iškovojo tris pergales iš keturių galimų. Tiesa, paskutinėje kovoje pernai lapkritį pralaimėjo amerikietei Erin Blanchfield. Didžiosios Britanijos sportininkė UFC organizacijoje kaunasi jau penkerius metus, o J. Stoliarenko – trejus.

Intrigos laukiama ir T. Aspinallio bei M. Tyburos mūšyje. Nors britas sunkiojo svorio kategorijos (iki 120,2 kg) reitinge rikiuojasi penktas, o lenkas dešimtas, pastarasis laimėjo septynias iš pastarųjų aštuonių kovų.

Solidūs pastaruosius keletą metų ir T. Aspinallio rezultatai. Neseniai jis buvo šventęs aštuonias pergales iš eilės. Pernai liepą britas nusileido amerikiečiui Curtisui Blaydesui. Galbūt kova ir būtų pasibaigusi kitaip, bet jos metu T. Aspinallis patyrė kelio traumą ir nebegalėjo tęsti susirėmimo.