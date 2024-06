Julija Jefimova veržiasi į olimpiadą: gavo neutralios atletės statusą

Tarptautinė vandens sporto šakų federacija neseniai atnaujino neutralių atletų statusą turinčių sportininkų sąrašą. Ilgą laiką tame sąraše buvo tik Baltarusijos sportininkai, bet birželio 14 d. ten atsirado ir pirmoji rusė – J.Jefimova.

Today, the first athlete from Russia out of any of swimming/diving/gymnastics/track and field has been granted neutral status to compete. That athlete is arguably the most well known active Russian (to an American Olympic audience) out of those sports. https://t.co/f6xFI429WI