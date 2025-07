Judžine – du pasaulio rekordai ir Allman disko metimas už 70 metrų ribos

Moterų 1500 m bėgime sau priklausiusį pasaulio rekordą pagerino Faith Kipyegon iš Kenijos. Afrikietė finišavo per 3 min. 48.68 sek. ir beveik 3 sek. aplenkė net artimiausią varžovę. Ankstesnis F. Kipyegon rekordas laikėsi beveik metus ir siekė 3 min. 49.04 sek.

