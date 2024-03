Jonas Valančiūnas pasirodė blankiai, o „Pelicans“ neatsilaikė prieš lyderius

J. Valančiūnas mače pasirodė kukliai. Per 15 minučių lietuvis pelnė vos 2 taškus (1/5 dvit., 0/1 trit.) bei atkovojo 5 kamuolius.

Rezultatyviausias „Pelicans“ gretose buvo Zionas Williamsonas su 25 taškais, o 24 pridėjo CJ McCollumas. Z. Williamsonas ir Herbertas Jonesas pelnė po 14 taškų pirmoje rungtynių pusėje, kai Naujasis Orleanas pirmavo 11 taškų

Visgi vėliau reikalai „Pelicans“ pradėjo klostytis prasčiau. Įpusėjus rungtynėms Bostonas pirmavo 59:57, o trečiajame ketvirtyje perėmė kontrolę į savo rankas ir apribojo Naujojo Orleano komandos žaidimą iki 11 taškų.

Trečiajame ketvirtyje „Pelicans“ pataikė 4 metimus iš 23, o likus kiek daugiau nei 4 min. iki kėlinio pabaigos Jaysono Tatumo tritaškiu „Celtics“ išsiveržė į priekį 79:68 ir visą likusį laiką pirmavo dviženkliu skirtumu, o ketvirtajame ketvirtyje padidino persvarą ir iki 22 taškų.

