Jaylenas Brownas pakartojo asmeninį rekordą, o „Celtics“ dar labiau priartėjo prie NBA finalo

Serijoje iki keturių pergalių Bostono klubas dabar pirmauja 2:0, o kito dvejos rungtynės bus žaidžiamos jau Indianapolyje.

Po pirmojo kėlinio dar minimaliai pirmavo svečiai, bet tada „Celtics“ laimėjo atkarpą net 20-0 ir jau jie buvo priekyje 42:27.

„Pacers“ dar kartą buvo priartėję, bet šeimininkai čia pat vėl atitolo ir paskui mačo eigoje jau išlaikė visada saugesnį atstumą bei galiausiai pergalę įtvirtino.

Geriausiai nugalėtojų gretose žaidė asmeninį rezultatyvumo rekordą atkrintamosiose pakartojęs Jaylenas Brownas, kuris įmetė 40 taškų (10/17 dvit., 4/10 trit., 8/11 baud.).

