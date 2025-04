JAV tenisininko nervai nelaikė: raketė skrido į kitą aikštės pusę, o skėčio laikiklis buvo sunaikintas

Antrąjį setą amerikietis pralaimėjo labai apmaudžiai. T. Boyeris pirmavo 5:3 ir galėjo savo padavimais užbaigti setą, bet tą progą iššvaistė,o vėliau nesėkmingai sužaidė ir pratęsimą.

T. Boyerio nervai po pralaimėjimo neatlaikė. Iš karto po paskutinio taško amerikietis sviedė raketę į kitą aikštės pusę, bet tai nebuvo pabaiga – amerikietis netrukus pasiėmė skėčio laikiklį ir trankė jį į žemę, kol visiškai sulaužė. Galiausiai nervus išliejęs T. Boyeris susirinko daiktus ir išėjo.

And then… Tristan Boyer completely lost the plot, completely destroying the umbrella’s stick 😳 pic.twitter.com/qI0bQILVms