JAV po pratęsimo įveikė Šveicariją ir po 92 metų pertraukos iškovojo pasaulio ledo ritulio čempionato auksą

60 žaidimo minučių baigėsi rezultatu 0:0, tačiau pratęsime prireikė vos 2 min. ir 2 sek., kad amerikietis Tage‘as Thompsonas greitoje atakoje pelnytų vienintelį finalo įvartį ir padovanotų JAV rinktinei pergalę 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) prieš Šveicariją ir ilgai nematytus aukso medalius.

WATCH: The USA Men's National Hockey Team defeats Slovakia 1-0.



This is the FIRST time the US has won the IIHF championship in 92 YEARS.



IT'S COMING HOME!pic.twitter.com/vUKHLLMtY5

REKLAMA