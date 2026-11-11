Jaunasis Lietuvos šachmatininkas pasiekė istorinį rezultatą – per metus iškovojo tris Europos čempiono titulus

N. Bausys laimėjo visas pirmąsias aštuonias partijas ir dar likus vienam turui iki čempionato pabaigos užsitikrino pirmąją vietą. Tokiu būdu jaunasis lietuvis tapo nebepavejamas savo varžovams. Artimiausius konkurentus jis lenkia 1,5 tšk.
Berniukų iki 8 metų grupėje varžosi 103 šachmatininkai.
Tai jau trečiasis N. Bausio Europos čempiono titulas šiais metais. Liepą vykusiuose Europos greitųjų ir žaibo šachmatų čempionatuose jis taip pat iškovojo aukso medalius.
Prie jaunojo šachmatininko sėkmės prisideda treneriai Ruslanas Prigodinas ir Aras Vardanyanas.
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