Jasikevičius po finalo neslėpė pykčio: „Man nerūpi, jeigu gausiu dar vieną baudą“

Specialistas prašė daugiau pagarbos šiam amerikiečiui, nes neva varžovų krepšininkams jos buvo parodyta daugiau.

„Detalės nulemia tokias rungtynes, o mes jų neįgyvendinome taip, kaip buvome susitarę, kadangi didžiąją mačo dalį nesilaikėme plano. Mes gerokai per dažnai siuntėme juos prie baudų metimo linijos. Ketvirtajame kėlinyje padarėme dvi dideles klaidas, kurios mums kainavo 6 taškus. Nenoriu prisidaryti problemų, bet kai kuriais dalykais nesu patenkintas ir Eurolyga mus tikrai išgirs – negalime to taip palikti. Turiu paprašyti daugiau pagarbos Higginsui. Akivaizdu, kad kitoje pusėje jos buvo daugiau. Ir man nerūpi, jeigu gausiu dar vieną baudą“, – piktinosi Šaras.

Kaip vertinate tai, kad N.Calathesas žaidė traumuotas?

Calathesas yra karys. Nebuvo abejonių, kad jis darys viską, jog būtų ant parketo. Šiandien jam nebuvo geriausias susitikimas, bet negalime pamiršto to, ką jis padarė pusfinalyje. Kol jis gali paeiti, bus aikštelėje ir bandys padėti komandai. Manęs nenustebino, kad jis žaidė.

Ar po finalo daug kyla minčių apie tai, ką galėjote padaryti geriau?

Sudėtinga pasakyti. Dabar jie laimėjo Eurolygą ir yra nuostabus tandemas. Kalbant apie mano sprendimus ir klaidų paieškas, visada tai vyksta. Per daug metų pasikeitė tam tikri dalykai mano sprendimuose, kas yra normalu. Mes diskutuosime su trenerių štabu apie tai ir būsime sąžiningi, ką galėjome padaryti geriau per tas 48 valandas, kaip galėjome geriau kontroliuoti tam tikrus dalykus. Buvo daug gerų dalykų finale. Buvo lygus mačus ir per paskutines kelias minutes daug dalykų turi įtakos galutiniam rezultatui.

Ką galite pasakyti apie V.Micičių?

Ką galima pasakyti apie vieną geriausių Europos žaidėjų, Eurolygos MVP, finalinio ketverto MVP ir Eurolygos čempioną. Tai viską pasako apie jį.

Kalbėjote apie „Anadolu“ žaidimą su ta pačia sudėtimi kelis metus. Ką vasarą turėtumėte padaryti, kad kitais metais vėl žaistumėte finale ir laimėtumėte?

Visada vyksta procesas ir turime aptarti tai su klubu. Suprantame situaciją klube ir turime padaryti viską, kad sustiprintume sudėtį. Žinoma, kad ne viskas priklauso nuo mūsų – dar yra vadovai. Džiaugiuosi mūsų santykiais ir tikiu, kad rasime bendrus sprendimus.