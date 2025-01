Jannikas Sinneris be gailesčio sudaužė paskutinę australų viltį

Tai buvo jau 10-a italo pergalė prieš australą iš tiek pat galimų. Po šio mačo nebeliko nė vieno korto šeimininko „Australian Open“ vienetų varžybose.

Pirmojo seto pradžioje italas laimėjo varžovo padavimų seriją ir vėliau ramiai išlaikė pranašumą. Antrąjį setą J.Sinneris pradėjo nuo realizuoto „break pointo“. A.de Minauras netrukus pats susikūrė pirmą „break pointą“, tačiau J.Sinneris spaudimą atlaikė, o penktajame geime laimėjo dar vieną australo padavimų seriją ir susikrovė triuškinantį pranašumą.

Mažiausiai intrigos buvo trečiajame sete. Visiškai dominavęs J.Sinneris laimėjo net 3 varžovo padavimų serijas, o A.de Minauras daugiau „break pointų“ nesusikūrė. Italui tai buvo 19-a pergalė oficialiuose turnyruose paeiliui. Jis yra nenugalėtas nuo pat 2024 m. spalio 2 d.

