Jamaikietis Tokijo žaidynėse galėjo likti be aukso: sprinterį išgelbėjo savanorė

Po pergalingo finišo H.Parchmentas atskleidė, kad visai nedaug trūko ir jis būtų praradęs šansą iškovoti auksą. Jamaikietį sunkiausiu momentu išgelbėjo viena iš olimpiados savanorių.

Pasirodo, pusfinalių dieną H.Parchmentas paklydo Tokijuje ir nuvažiavo ne į olimpinį stadioną, o į vandens sporto šakų centrą. Jamaikietis, supratęs savo klaidą, norėjo pasisamdyti taksi ir vykti į stadioną, tačiau neturėjo pinigų.

Tuomet jį išgelbėjo savanorė, paskolinusi sprinteriui jenų. H.Parchmentas galiausiai atskubėjo į pusfinalį laiku, sugebėjo patekti į finalą ir ten aplenkė visus varžovus.

Po triumfo jamaikietis surado savanorę, kuri jam pagelbėjo. H.Parchmentas grąžino pasiskolintą sumą ir aprodė savanorei aukso medalį.

„Pamačiau savanorę ir meldžiau, kad ji man padėtų. Galiausiai ji man paskolino pinigų, aš skubiai nuvykau į apšilimo stadioną ir man užteko laiko, kad pasiruoščiau pusfinalio bėgimui. Dar kartą noriu padėkoti savanorei. Ji labai svariai prisidėjo prie to, kad patekčiau į finalą“, – sakė H.Parchmentas.

Always be kind to each other 🙌🏾 pic.twitter.com/j1XvHRta4G