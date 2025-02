J.Gaethje sulaukė pakaitinio varžovo „UFC 313“ turnyre: stos į revanšinę kovą

UFC atstovai trečiadienį pranešė tai po to, kai Danas Hookeris dėl treniruotės metu patirtos rankos lūžio buvo priverstas pasitraukti iš turnyro.

J.Gaethje ir R.Fizijevas pirmą kartą susitiko dar 2023 metais Londone vykusiame „UFC 286“ turnyre, kur jų kova buvo pripažinta geriausia vakaro dvikova. Tąkart J.Gaethje iškovojo pergalę teisėjų sprendimu, tačiau dabar R.Fizijevas turės galimybę atsirevanšuoti vos po dešimties dienų.

Nuo tada J.Gaethje iškovojo vieną pergalę ir patyrė vieną pralaimėjimą – „UFC 291“ turnyre nokautu nugalėjo Dustiną Poirier, tačiau „UFC 300“ turnyre balandį pats buvo nokautuotas Maxo Holloway. Abi šios kovos buvo dėl „BMF“ titulo.

J.Gaethje teigė, kad pakaitiniu varžovu atsisakė tapti Armanas Carukijanas, Charlesas Oliveira, Maxas Holloway ir Dustinas Poirier, tačiau jis puikiai tą supranta ir dėkojo R.Fizijevui.

Arman and Charles understandably said no. Max and Dustin understandably said no. Moicano got the call and said no. Props to Fiziev for volunteering to fly across the world and take this fight. Big risk here for me taking this rematch against and elite striker. Life’s a trip. Best…