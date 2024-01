Izraelis paduos IIHF į teismą: šalies rinktinei uždrausta žaisti pasaulio ledo ritulio čempionate

„IIHF taryba šį sprendimą priėmė įvertinusi situaciją ir visas galimas rizikas. IIHF diskutavo su turnyro organizatoriais ir visais turnyro dalyviais, prieš priimdama tokį sprendimą. Nusprendėme, kad Izraelio rinktinė čempionatuose nedalyvaus, kol nebus galima užtikrinti visų dalyvių saugumo ir gerovės“, – teigiama IIHF pranešime.

Izraelio rinktinė balandžio 21-27 d. Serbijoje turėjo dalyvauti pasaulio čempionato II-ojo diviziono A grupės turnyre. Ten tarp Izraelio varžovų turėjo būti Serbija, Kroatija, Australija, Islandija ir Jungtiniai Arabų Emyratai.

Izraelio ledo ritulio federacija pasmerkė tokį sprendimą ir kartu su Izraelio olimpiniu komitetu ruošiasi paduoti IIHF į sporto arbitražo teismą. Izraelio žiniasklaidos teigimu, IIHF prezidentas Lucas Tardifas neva pasidavė spaudimui iš Rusijos, prieš priimant griežtą sprendimą Izraelio rinktinių atžvilgiu.

Izraelis IIHF sprendimą vadina neteisėtu ir laiko jį „paslėpto antisemitizmo apraiška“.

