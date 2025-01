Įvertinti „Žalgirio“ šansai Eurolygoje: prognozės nėra itin palankios

„Žalgiris“ kitą savaitę vyksta pas čempionus „Panathinaikos“ į Atėnus, o paskui itin svarbias trejas rungtynes iš eilės prieš tiesioginius varžovus žais namuose. Apskritai žalgiriečiai iš 12 likusių susitikimų net septynis žais svečiuose ir tik penkis namuose.

Situacija kol kas kontroliuojama, nes, pavyzdžiui, nuo įkrintamųjų (10 vieta) kauniečius skiria tik pergalė, bet dabar jau prasidės lemiama atkarpa, kai reikia laimėti.

Šiuo metu, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, pasak krepšinio statistikos projekcijų puslapis „Figurei8ht“ atliktos simuliacijos, A. Trinchieri auklėtinių šansai patekt į įkrintamąsias siekia tik 40 procentų.

Šansai būti ketverte vertinami vos 2,8 proc., šešetuke – 9,1 proc.

Tikimybės apskaičiuotos įvertinus likusį tvarkaraštį, per 100 atakų pelnomų ir praleidžiamų taškų santykį ir likusias rungtynes namuose ar išvykoje.

Pasak simuliacijos, lyderės Pirėjo „Olympiakos“ (16/6) šansai būti ketverte vertinami net 95,9 proc., Šaro Stambulo „Fenerbahče“ – 54,8 proc., Atėnų „Panathinaikos“ – 49,2 proc.

Šansų pakliūti bent į įkrintamąsias, anot skaičiavimų, praktiškai arba visai neturi Berlyno ALBA (3-19), Bolonijos „Virtus“ (7-15) ir Tel Avivo „Maccabi“ (5-17) su Roku Jokubaičiu.

📈 Projection to be in Playoffs as of R22 / 34@EuroLeague



Insights

- Olympiacos 🇬🇷 has a clear advantage for direct PO and Top 4 position, 96% for Top 4.

- Very tight battle for Top 4 and Top 6; Fenerbahçe 🇹🇷 and Panathinaikos 🇬🇷 show a slight advantage.

- Many teams are… pic.twitter.com/t6QD5sfx2D