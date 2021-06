Įtampa Prancūzijos rinktinėje prieš „Euro 2020“ – nerimą kelia puolėjų kivirčas

Viskas prasidėjo antradienį po prancūzų pergalės kontrolinėse rungtynės 3:0 prieš bulgarus. Olivier Giroud tada per paskutines 7 pagrindinio laiko minutes įmušė 2 įvarčius ir įtvirtino pergalę, o po rungtynių „įgėlė“ kai kuriems komandos draugams dėl to, kad jie per retai atlieka perdavimus puolėjui.

„Nemažą rungtynių dalį „tylėjau“ todėl, kad dažniausiai negaudavau kamuolių, net jei spurtuodavau į laisvesnį plotą. Nesakau, kad visada esu geriausiai atsidengęs, tačiau manau, kad baudos aikštelėje esu viena iš opcijų“, - svarstė O.Giroud.

Puolėjas vardų ir pavardžių neminėjo, bet daugelis iš karto padarė išvadą, kad jis kalba apie Kylianą Mbappe. Prancūzijos rinktinės žvaigždė 2020/2021 m. iš viso apsikeitė vos 9-iais perdavimais su O.Giroud. Palyginimui, su Karimu Benzema jie jau apsikeitė 23-iais perdavimais, nors pastarasis tik visai neseniai buvo sugrąžintas į rinktinę.

Prancūzijos rinktinės treneris Didier Deschampsas bandė sutaikyti futbolininkus. „RMC Sport“ teigimu, O.Giroud netgi atsiprašė K.Mbappe, tačiau šis atsiprašymo nepriėmė.

Prancūzams vidines problemas reikėtų išspręsti iki antradienio, nes jau pirmoji jų varžovė Europos čempionate bus labai rimta – Vokietija.