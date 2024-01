Italų pora Kaune tapo Europos čempionais

Naujaisiais Europos čempionais tapo italai Lucrezia Beccari ir Matteo Guarise, surinkę 199,19 balo. Po trumposios programos jie buvo treti, bet geriausiai atliko laisvąją programą (132,14) ir aplenkė visus varžovus. M.Guarise net 10-ą kartą dalyvavo Europos čempionate ir tik dabar džiaugėsi pirmuoju medaliu. Pernai ši pora Europos čempionate buvo tik 7-a.

Lucrezia Beccari and Matteo Guarise 🇮🇹 are crowned #EuroFigure pairs champions. This is Guarise’s first European medal at his 10th attempt.#FigureSkating #フィギュアスケート #WeWantMore pic.twitter.com/7GjiGM4VPI