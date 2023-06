Italijos žiniasklaida: Mirotičius palieka Barseloną, papildys Milano klubo gretas

Ispanijos žiniasklaidoje buvo pranešama, kad susidomėjimo N. Mirotičius jau spėjo sulaukti iš Milano „EA7 Emporio Armani“ klubo, su kuriuo vedė derybas. Emiliano Carchia ir „Sportando“ kiek vėliau pranešė, kad derybos davė vaisių ir N. Mirotičius kelsis būtent į Milano klubą.

Primename, kad puolėjo sezoninis atlyginimas su mokesčiais siekė apie 10–11 mln. eurų.

Eurolygoje 32 metų 208 cm ūgio N.Mirotičius per 25 minutes pelnė 15,4 taško, atkovojo 4,3 kamuolio, atliko 1,2 perdavimo ir rinko 16,4 naudingumo balo.

DONE DEAL: Olimpia Milano has an agreement with Nikola Mirotic