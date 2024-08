Italijos boksininkė pasiuntė žinutę Imane Khelif: „Noriu atsiprašyti“

I.Khelif pergalę šventė praėjus vos 46 sekundėms nuo dvikovos pradžios, kai kur kas aukštesnė ir turinti didelį ištiestų rankų pranašumą I.Khelif pataikė labai stiprų dešinės rankos smūgį į A.Carini žandikaulį.

Italė netrukus sustabdė kovą, priėjo prie trenerio ir pasitraukė iš kovos. Anot „Daily Mail“, A.Carini pažymėjo, kad I.Khelif smūgiai buvo stipriausi, kokius jai teko pajausti per karjerą. Italė taip pat atsisakė komentuoti organizatorių sprendimą leisti I.Khelif kovoti su moterimis. Pati alžyrietė tiesiog praėjo pro žurnalistus ir į klausimus neatsakinėjo.

Kitą dieną po kovos A.Carini davė interviu „Gazzetta dello Sport“ ir pareiškė norinti atsiprašyti varžovės.

„Man liūdna dėl tų visų kilusių kontroversijų. Varžovę irgi galiu tik užjausti. Jei TOK pasakė, kad ji gali kautis, tuomet aš gerbiu tokį sprendimą“, – sakė italė.

A.Carini pažymėjo, kad priėmė teisingą sprendimą, jog nebetęsė kovos, bet apgailestavo, kad ringą paliko nepaspaudusi rankos varžovei.

„Tai tikrai nebuvo sąmoningas sprendimas (nespausti rankos varžovei – aut. past.). Tiesą pasakius, norėčiau atsiprašyti tiek jos, tiek kitų. Tiesiog tuo metu buvau pikta, nes olimpiada man baigėsi taip anksti“, – sakė italė.

Alžyro olimpinis komitetas paragino nustoti skleisti propagandą apie I.Khelif, o TOK pareiškė, kad alžyrietė gimė būdama moterimi, visą laiką augo būdama moterimi, visą laiką boksuojasi moterų varžybose ir turi pasą, kuriame parašyta, kad ji – moteris.

