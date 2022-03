Ištraukti Europos lygos burtai: katalonų laukia vokiečių barjeras

Viena iš turnyro favoričių „Barcelona“ kausis su Frankfurto „Eintracht“ komanda. Vienintelė turnyre likusi anglų ekipa Londono „West Ham“ dėl vietos pusfinalye intriguojančiame mūšyje kausis su „Lyon“.

Bergamo „Atalanta“ laukia akistata su „Leipzig“, o „Braga“ susitiks su Glazgo „Rangers“.

Ketvirtfinalių poros: „Braga“ (Portugalija) – Glazgo „Rangers“ (Škotija)

Frankfurto „Eintracht“ (Vokietija) – „Barcelona“ (Ispanija)

„Leipzig“ (Vokietija) – Bergamo „Atalanta“ (Italija)

Londono „West Ham“ (Anglija) – „Lyon“ (Prancūzija)

Pusfinalių poros „Leipzig“/„Atalanta“ – „Braga“/ „Rangers“

„West Ham“/„Lyon“ – „Eintracht“/„Barcelona

Ketvirtfinalio etapo pirmieji mačai bus žaidžiami balandžio 7 d., atsakomieji – balandžio 14 d.

Pusfinaliai prasidės balandžio 28 d., o atsakomieji susitikimai bus žaidžiami gegužės 5 d.

Turnyro finalas finalas gegužės 18 d. vyks Sevilijoje.

