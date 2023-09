Istorinis triumfas: nervų karą prieš Serbiją laimėję vokiečiai – pasaulio čempionai

Vokietija pirmą kartą šalies istorijoje tapo pasaulio čempionais. Šių istorinių rungtynių naudingiausiu žaidėju tapo Franzas Wagneris, kuris pelnė 19 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 19 naudingumo balų.

Pirmuosius taškus tritaškiu pelnė Stefanas Jovičius, o dar du taškus pridėjo Nikola Jovičius gražiu dėjimu (0:5). Visgi Franzo Wagnerio ir Denniso Schroderio dvitaškiai neleido serbams atitrūkti (4:5).

Prabėgus vos 2 minutėms traumą patyrė serbas Ognjenas Dobričius ir medikų buvo palydėtas į rūbinę.

Įpusėjus pirmajam kėliniui Danielio Theiso taškai išvedė Vokietiją į priekį, tačiau iškart po to Bogdanas Bogdanovičius taikliai smeigė iš toli ir serbai vėl buvo priekyje (14:16).

Aleksa Avramovičiaus paskutinis kėlinio metimas iš toli buvo netaiklus, o po pirmojo kėlinio komandas skyrė tik 3 taškai (23:26).

