Istorines rungtynes sužaidęs Saša Vezenkovas: „Niekada nesvajojau, kad įeisiu į šio didžio klubo istoriją“

S.Vezenkovas pelnė net 45 taškus, kas yra šio sezono Eurolygos rekordas. Be to, jis užėmė trečią vietą visų laikų rezultatyviausių pasirodymų sąraše ir pagerino „Olympiakos“ klubo rekordus tiek pelnytų taškų, tiek naudingumo balų kategorijose.

„Niekada nesvajojau, kad įeisiu į šio didžio klubo istoriją, bet svarbiausia yra pergalė“, – po rungtynių Eurolygos televizijai sakė S.Vezenkovas. Sirgaliams skandavus „MVP“, jis pridūrė: „Tai 2025-ieji, 100 metų mūsų klubui. Žinome, kaip tai svarbu mūsų gerbėjams, todėl darome viską, kad juos nudžiugintume.“

Kalbėdamas apie savo pasirodymą, S.Vezenkovas pabrėžė, kad jautėsi ypatingai užtikrintas: „Tai viena iš tų naktų, kai jautiesi gerai. Nepataikiau pirmojo metimo, bet paskui radau savo erdvę. Mano komandos draugai atliko puikų darbą, bet viskas prasidėjo nuo gynybos. Nenoriu kalbėti apie save. Tai buvo įprasta naktis, toliau dirbsiu...

„Bayern“ yra labai talentinga komanda. Turėjome dvi svarbias netektis – Evaną Fournier ir Kostą Papanikolaou. Šią pergalę skiriame jiems. Bet mes turime 15 žaidėjų, pasirengusių žaisti, todėl esame patenkinti šia pergale“.

S.Vezenkovas taip pat atkreipė dėmesį į neįtikėtiną „Olympiakos“ komandinių perdavimų skaičių – net 36.

„Jaučiuosi puikiai, o 36 perdavimai yra labai aukštas rodiklis. Tai mūsų filosofija, to reikalauja treneris. Turime to laikytis. Beveik visi mūsų žaidėjai yra geri kamuolio skirstytojai. Mes stengiamės dalintis kamuoliu, nesame savanaudiški. Esame pajėgūs pelnyti 100 taškų. Tačiau svarbiausia buvo gynyba pirmajame kėlinyje. Turime nuo to atsispirti ir tobulėti. Kaip matome, Eurolyga yra labai nenuspėjama, todėl turime likti viršūnėje“.

Pirėjo klubo puolėjas per 35 minutes suvertė 45 taškus. Bulgaras pataikė visus 10 dvitaškių, įsmeigė 8 tritaškius iš 10, atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo pražangą, padarė klaidą ir surinko net 52 naudingumo balus.