Istorinės „Bangos“ pergalės architektas – apie išpildytą svajonę ir didžiausią padėką sirgaliams

Abi komandos lig šiol nebuvo triumfavusios Lietuvos futbolo federacijos vykdomame taurės turnyre. Istorine proga 2024 metais iškovoti trofėjų pasinaudojo „Bangos“ komanda, kuriai pergalę užtikrino pavyzdinis taiklumas baudinių serijoje.

Kartu su taure jiems atiteko ir kelialapis į kito sezono UEFA Konferencijų lygos kovas.

„Įspūdinga. Buvo taip malonu, o mūsų miestui tai yra šventė. Tiek daug atvažiavo sirgalių, tai, manau, taip turėjo baigtis, kad išvažiuotume iš čia su pergale“, – po finalo sakė Gargždų klubo treneris Davidas Afonso.

„Ne aš vienas tai padariau, mes visi tai padarėme. Pradėjau mažą svajonę, kurią vadinome „Road to the Final“ (liet. kelias į finalą), nuo pirmo turo. Darėme, kad ta svajonė būtų kuo didesnė. Darėme taip, kad visas miestas ta svajone gyventų ir labai gerai, kad sugebėjome tai išpildyti. Dabar reikia šventės“, – pridūrė treneris.

(45 nuotr.) FOTOGALERIJA. LFF taurės finalas: „Hegelmann“ – „Banga“

Stadione finalo metu niekas negalėjo pranokti ryškiaspalvių „Bangos“ sirgalių. Jiems treneris pasiuntė žinutę.

„Visų pirmą, noriu jiems pasakyti ačiū. Mes jautėme, kas bus šiose rungtynėse, kai važiuodami sustojome degalinėje ir pamatėme daugybė žmonių su oranžiniais marškinėliais. Supratome, kas šiandien čia bus.

Jiems galiu pasakyti tik ačiū, neturiu tiesiog daugiau žodžių. Mums suteikė daug pasitikėjimo dėl to, ką jie darė šiandien. Tai prasidėjo jau nuo rungtynių su Kauno „Žalgiriu“. Aš jau net klausiau, ar ne per dažnai kalbame, kad laimėsime. Tačiaiu to pasitikėjimo turėjo visi ir gerai, kad viskas taip gerai ir baigėsi“, – tikino D. Afonso.

Treneris kartu apie savo ateitį kitąmet itin neišsiplėtė, pridurdamas, kad šį sezoną reikia dar užimti ketvirtąją vietą A lygoje.

O paklaustas, ar nebuvo šalta prie aikštelės su šortais, jis atsakė: „Ne. Matote, taip apsirengęs laimėjau pusfinalį, todėl negalėjau nieko keisti finale (šypsosi)“.