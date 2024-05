Istorinė servetėlė, ant kurios Lionelis Messi pasirašė kontraktą su „Barca“, parduota už beveik 1 mln. eurų

Pradinė kaina už „standartinę ispanišką vaškinę servetėlę“, kuri yra 16,5 x 16,5 cm dydžio, laminuota ir įrėminta, buvo 300 tūkst. svarų sterlingų.

Ant servetėlės, pasirašytos mėlynu rašalu 2000 m. gruodį, yra tuometinio „Barcelona“ direktoriaus Carleso Rexacho pažadas pasirašyti L. Messi sutartį.

Ją taip pat pasirašė Ispanijos klubo patarėjas perėjimų klausimais Josepas Minguella ir agentas Horacio Gaggioli, kuris rekomendavo argentiniečių jaunuolį.

Išverstus į lietuvių kalbą, servetėlėje rašoma: „Barselonoje, 2000 m. gruodžio 14 d., dalyvaujant ponams Minguella ir Horacio, FC Barcelona sporto direktorius Carlesas Rexachas, prisiimdamas atsakomybę ir neatsižvelgdamas į bet kokią kitokią nuomonę, sutinka pasirašyti sutartį su žaidėju Lioneliu Messi su sąlyga, kad laikysimės sutartų sumų.“

