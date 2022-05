Istorinė pergalė apkarto: „Giro d‘Italia“ etapo nugalėtojas dėl kuriozinės traumos traukiasi iš lenktynių

Dešimtajame etape istorinę pergalę iškovojo Eritrėjos dviratininkas Biniamas Girmay. „Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux“ komandos narys 196 km numynė per 4 val. 32 min. 7 sek. Jis sprinte link finišo aplenkė olandą Mathieu van der Poelį („Alpecin-Fenix“) ir italą Vincenzo Albanese („EOLO-Kometa“) bei tapo pirmu juodaodžiu afrikiečiu, kada nors laimėjusiu „Giro d‘Italia“ etapą.

B.Girmay po lenktynių tradiciškai galėjo atšvęsti pergalę su šampano buteliu, bet tai jam sunkiai sekėsi. Afrikietis, šaudamas šampaną, susižeidė akį.

Dėl kairiosios akies traumos B.Girmay buvo nugabentas į ligoninę. Vakare jis grįžo į viešbutį, kur jį pasitiko komandos draugai. Deja, trečiadienį pranešta, kad afrikiečiui tenka trauktis iš lenktynių.

Medikai jam patarė nerizikuoti ir bent keletą dienų pailsinti akį. B.Girmay dabar reikės vengti fizinio aktyvumo, kad akis visiškai sugytų.

B.Girmay dėl pasitraukimo neliejo ašarų, priešingai – dviratininkas dėkojo komandai už įdėtą darbą ir už pagalbą siekiant jam istorinės pergalės.

