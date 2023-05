Išskirtinis dėmesys: JAV senatorius pasveikino Valujavičių

„Man teko garbė pasveikinti Aurimą Valujavičių, kuris tapo pirmuoju lietuviu ir trečiuoju žmogumi pasaulyje, savarankiškai perplaukusį Atlanto vandenyną. Sveikas atvykęs į Vašingtoną. Lietuva turėtų juo didžiuotis“, – savo paskyroje rašė lietuviškų šaknų turintis senatorius.

Priminsime, kad A. Valujavičius savo kelionę pradėjo iškart po praėjusių Kalėdų – jis nuo Didžiosios Britanijos krantų per 4 mėnesius pasiekė Majamį ir tapo lietuvių vienybės simboliu.

I was honored to welcome Lithuanian Aurimas Valujavičius, the 3rd person & 1st Lithuanian to complete a solo trip across the Atlantic Ocean, to D.C.!



I congratulated him on his impressive journey. Lithuania should be proud.🇱🇹 pic.twitter.com/5eeDEU7b03