Įspūdingas sezono startas „Ryto“ vedliu tapusiam puolėjui – statistika tiesiog iškalbinga

Vilniaus „Ryto“ komanda pirmosiose šio sezono Čempionų lygos namų rungtynėse daugiau nei užtikrintai – 98:75, susitvarkė su Vroclavo „Šlask“ bei kažkiek kompensavo prisvilusį startą, kai pirmajame Čempionų lygos mače, išvykoje 67:77 nusileido Emilijos Redžo „Pallacanestro“ klubui.

29-erių, 198 cm ūgio puolėjas G. Radzevičius komandą į priekį vedė tiek pirmajame, tiek antrajame mače.

Čempionų lygos išvykos mače jis surinko 16 taškų, atkovojo 6 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, perėmė 1 kamuolį bei surinko 20 naudingumo balų. Tuo tarpu mače namuose, jis pelnė 23 taškus, atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko net 30 naudingumo balų.

Palyginimui, mače su „Šlask“, antras pagal naudingumą komandos žaidėjas, kuris taip pat neblogai tądien atrodė – Jayvonas Gravesas, turėjo gerokai mažesnį naudingumo balų skaičių – 16.

Apskritai, šiuo metu bendroje visų žaidėjų statistikoje, G. Radzevičius tarp komandos draugų Čempionų lygoje tiesiog nepralenkiamas.

Štai pavyzdžiui, per dvejas Čempionų lygos rungtynes jo vidutinis naudingumo balų skaičius per rungtynes siekia 25 ir tai vos ne dvigubai lenkia antrojo pagal naudingumą žaidėjo – vidurio puolėjo Ąžuolo Tubelio naudingumą (13,5 per rungtynes).

Smarkiai, bent jau kol kas, G. Radzevičius išsiskiria ir pagal rezultatyvumą – per dvejas rungtynes Čempionų lygoje vidutiniškai pelno po 19,5 taško. Kai, tuo tarpu, antroje vietoje esantis įžaidėjas RJ Cole‘as vidutiniškai renka po 12, o trečias pagal rezultatyvumą yra gynėjas Jayvonas Gravesas – vidutiniškai po 11 taškų per rungtynes.

Be kita ko, nors atkovoti kamuolius po krepšiais ir nėra pagrindinė G. Radzevičiaus užduotis, jis per dvejas Čempionų lygos rungtynes vidutiniškai atkovoja po 7,5 kamuolio ir labai neženkliai atsilieka nuo komandos lyderio pagal atkovotus kamuolius Ą. Tubelio, kuris vidutiniškai atkovoja po 8 kamuolius.

Lyderio vaidmenyje – ir Lietuvos krepšinio lygoje

Jeigu puiki statistika Čempionų lygoje neįtikina tam, kad sakyti, jog „Ryto“ lyderio sezono startas – įspūdingas, galima žvilgtelėti į Lietuvos krepšinio lygą (LKL).

Čia G. Radzevičiaus noras imtis lyderystės – nė kiek nemažesnis, o tą jam daryti taip pat sekasi puikiai.

Vien ko vertas jo pasirodymas „Ryto“ mače prieš Kauno „Žalgirį“, kai krepšininkas per 32 min. pelnė 20 taškų, atkovojo 6 kamuolius bei surinko net 27 naudingumo balus.

Šiuo metu LKL G. Radzevičius „Ryto“ ekipoje pirmauja pagal pelnomus taškus.

Vidutiniškai per mačą įmeta 12,8 taško, kai antroje vietoje esantis Ą. Tubelis – 11,8.

Taip pat, nepralenkiamas G. Radzevičius komandoje yra ir pagal per rungtynes renkamus naudingumo balus.

Vidutiniškai per mačą puolėjas renka po 19,5 naudingumo balo bei daugiau nei 5 lenkia antroje vietoje pagal naudingumą esantį Ą. Tubelį (vid. po 14 per rungtynes).

Be to, kaip ir Čempionų lygos statistikoje, nedaug G. Radzevičiui trūksta iki lyderystės komandoje ir pagal atkovotus kamuolius. Per vienerias rungtynes jis po krepšiais vidutiniškai sugriebia po 6 kamuolius, kai komandos lyderis šioje statistinėje eilutėje Ą. Tubelis – po 6,8.

G. Radzevičius „Ryto“ klube žaidžia nuo 2020 m. Nuo tada, kai čia dirbti pradėjo ir pats treneris G. Žibėnas.

Galima daug svarstyti, ar G. Radzevičiaus tobulėjimą lemia ilgametis darbas su vienu treneriu, ar kiti svarbūs faktoriai, tačiau daug pasakė paties G. Žibėno po pergalės Čempionų lygoje spaudos konferencijoje išsakyti žodžiai.

„Apie G. Radzevičių lengvą knygą galima parašyti. Pradžia komandoje sunki, mažai žaidė, bet paskui prasilaužė savo darbu, savo paprastumu ir nesibaigiančia energija. Jis – pavyzdys kiekvienam jaunam krepšininkui, vilniečiui ar apskritai lietuviui, kiek galima neturint itin kažkokių įspūdingų duomenų pasiekti ir tobulėti“, – sakė G. Žibėnas.