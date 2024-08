Įspūdingas Indijos lengvaatlečio palaikymas Paryžiuje – nutraukė žurnalistų klausimus

Jau pirmu bandymu indas ietį švystelėjo geriau, nei tą buvo padaręs Tokijo žaidynėse. Ji smigo 89,34 metrų tolyje, o Tokijuje ietį jis numetė beveik 2 metrais arčiau 87,58 m.

Iškart po varžybų kaip įprasta sportininkai pasuka į žurnalistų zoną, o čia kitų šalių sirgalių beveik neišvysi. Tačiau vos tik indui pasirodžius ir pradėjus kalbėtis su Indijos televizija, prie apsauginės tvoros ėmė būriuotis indų minia, kuri garsiai skandavo sportininko vardą ir šis net kelias minutes nėgalėjo duoti interviu. Dėl didžiulio triukšmo duoti interviu negalėjo ir kitų šalių atletai.

Kvalifikacijoje dalyvavo 32 ieties metikai, suskirstyti į dvi grupes, o į finalą pateko tik 12 geriausių sportininkų.

Lietuvis E. Matusevičius pirmajame savo metime padarė klaidą, antrąjį atsisakė matuoti, o trečiuoju ietį nusviedė 79,40 m. tačiau tokio rezultato nepakako, kad sportininkas prasibrautų į kitą etapą.

Tarp dvylikos geriausiųjų ieties metikų pateko sportininkai, kurie įvykdė kvalifikacinį normatyvą (84m) arba geriausius rezultatus pasiekę atletai.

Indo pasirodymas Paryžiuje sulaukia didžiulio susidomėjimo Indijoje. Po jo metimo įrašu socialiniame tinkle X pasidalino Indijos kriketo rinktinės atmušėjas Rishabhas Pantas. Savo tautiečiams, kurie paspaus patiktuką po jo įrašu jis pažadėjo, kad jei ieties metikas laimės antrąjį savo olimpinį auksą, vienam laimingųjų jis perves 100089 rupijų, kas prilygsta 1091 eurui.

Taip pat vizų išdavimo startuolis, kompanija Atlys pažadėjo, kad jei indas iškovos auksą, jų įmonė dešimt laimingųjų suteiks nemokamas vizas skrydžiui į pasirinktą užsienio šalį.

🚨 Big news! The Indian-origin CEO of Atlys, a visa startup, promises FREE visas for everyone if Neeraj Chopra wins gold at the Paris Olympics! #Paris2024 #NeerajChopra #FreeVisas pic.twitter.com/lcuUhSOfGA