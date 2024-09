Įspūdingas ieškinys: buvusi „Suns“ darbuotoja reikalauja 60 mln.

Andrea Trischan buvo „Suns“ programų, skirtų įvairovei, teisingumui ir įtraukimui, vadybininkė. Ji kaltina klubą rasine diskriminacija, priekabiavimu ir kerštu – esą visą tai ji patyrė dirbdama Fynikso klube.

Į darbą A. Trischan buvo priimta 2022-ųjų rugsėjį, prabėgus 10-čiai dienų po buvusio „Suns“ savininko nušaltinimo nuo klubo valdymo. Klube darbuotoja neišbuvo nė metų.

