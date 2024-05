Įspūdingas debiutas: Darius Labanauskas – „Modus Super Series“ nugalėtojas

D.Labanauskas 3 dienas žaidė A grupėje, laimėjo 7 mačus, patyrė 8 pralaimėjimus ir užėmė 4-ą vietą su 14 tšk. Vėliau lietuvis C grupėje per 2 dienas iškovojo 6 pergales ir patyrė 4 pralaimėjimus. D.Labanauskas surinko 12 taškų ir dėl geresnių papildomų rodiklių aplenkė anglą Johnny Hainesą (PDC-161) bei pelnė paskutinį bilietą į finalinį vakarą.

Šeštadienį finalinio vakaro pirmoje grupėje D.Labanauskas 4:2 nugalėjo anglą Danielį Astbury bei 4:3 palaužė škoto Rosso Montgomery pasipriešinimą. Lietuvis tapo pirmosios grupės nugalėtoju ir pateko tarp 4 geriausių savaitės žaidėjų.

Pusfinalyje D.Labanauskas 4:3 palaužė anglo Tedo Evettso pasipriešinimą, o finale 4:1 pranoko kitą anglą Justiną Hoodą. Įdomu tai, kad pusfinalyje D.Labanauskas rinko mažiau taškų už T.Evettsą (94,69 prieš 98,31 trijų strėlyčių taškų vidurkį), tačiau tiksliau žaidė svarbiausiais momentais.

DARIUS LABANAUSKAS WINS WEEK 10🏆🏆🏆



