Įspūdingame 45 minučių mūšyje „Anadolu Efes“ atlaikė CSKA smūgį ir triumfavo Maskvoje

Marius Grigonis sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes, CSKA (13/9) trečiame kėlinyje laimėjo atkarpą 18:0, bet Eurolygos čempionė Stambulo „Anadolu Efes“ (11/11) nepasidavė ir triumfavo po pratęsimo.

CSKA namie varžovams nusileido 97:99 ((16:23, 25:21, 23:13, 22:29, 11:13).

Abi komandos šį vakarą neturėjo vyriausių trenerių – dėl ligų dirbti negalėjo tiek Dmitris Itoudis, tiek Erginas Atamanas.

Praėjusios savaitės rungtynes dėl traumos praleidęs M. Grigonis sugrįžo ir sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes. Lietuvis per 33 minutes pelnė 20 taškų (2/4 dvit., 4/6 trit., 4/4 baud.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 20 naudingumo balą.

Shane’as Larkinas per pirmus du kėlinius surinko 19 taškų ir leido „Anadolu Efes“ turėti trijų taškų pranašumą, tačiau CSKA įspūdingai startavo trečiame kėlinyje – per penkias minutes surinko 18 taškų be atsako ir atitrūko 59:44.

Nors ir atrodė pasimetę, bet „Anadolu Efes“ atsitiesė – per likusį laiką sumažino deficitą iki septynių taškų, o ketvirtą kėlinį pradėjo 8:0 ir vėl išsiveržė į priekį 65:64.

Nuo šios akimirkos užvirė bekompromisė kova, kurioje nuolat keitėsi pirmaujanti ekipa.

Likus žaisti 27 sek. „Anadolu Efes“ pirmavo 84:82, bet kitoje aikštės pusėje D. Hackettas smeigė tritaškį su Vasilje Micičiaus pražanga ir išvedė CSKA į priekį 86:84.

Po minutės pertraukėlės V. Micičius taisė savo klaidą gynyboje – išsikeitė ginamaisiais ir likęs prieš Nikolą Milutinovą lengvai prasiveržė ir išlygino rezultatą iš po krepšio.

CSKA per 0,8 sek. po minutės pertraukėlės surezgė puikią ataką, tačiau Willas Clyburnas prametė iš po krepšio ir ekipoms teko žaisti pratęsimą.

Šiame ir toliau vyko įspūdingas mūšis taškas į tašką – prasidėjus paskutinei minutei rezultatas išliko lygus 94:94, bet CSKA suklydo, Rodrigue’as Beaubois smeigė tritaškį ir čempionai truktelėjo į priekį.

M. Grigonis tritaškiu mažino CSKA atsilikimą iki taško, „Anadolu Efes“ neužpuolė ir maskviečiai turėjo šansą, bet Aleksejus Švedas visiškai laisvas prametė septintąjį savo tritaškį, o svečiai pergalę įtvirtino baudų metimais.

CSKA: D. Hackettas 31, M. Grigonis 20, W. Clyburnas 19.

„Anadolu Efes“: Sh. Larkinas 26, R. Beaubois 22.