Įspūdingą trigubą dublį surinkęs Sabonis su „Kings“ iškovojo dar vieną pergalę

„Kings“ gretose per 36 min Domantas Sabonis pelnė 11 taškų (1/3 dvit., 1/1 trit., 6/6 baud.), atkovojo 17 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Jo komandoje taip pat puikiai pasirodė Malikas Monkas surinkdamas 20 taškų, De‘Aronas Foxas su 16 taškų ir 7 atkovotais kamuoliais ir Harisonas Barnesas su 17 taškų.

𝐓𝐑𝐈𝐏𝐋𝐄-𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄@Dsabonis11 did it all on Sunday!



11 PTS, 17 REBS, 10 ASTS pic.twitter.com/y29iSiK2GC