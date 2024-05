Įspūdingą Summnerio dėjimą įvertinęs Andrea Trinchieri „Esu labiau piktas nei laimingas“

Antrąją mačo pusę kauniečiai laimėjo net 55:20 ir taip užmarštyje paliko slogią pirmąją, kurioje labiausiai stigo patikimos gynybos ir agresyvesnio puolimo.

Rungtynes žalgiriečiai prieš Mažeikių „M Basket-Delamode“ laimėjo triuškinančiu skirtumu 97:61.

„Per savo karjerą turėjau daug serijų, kuomet žaidžiama iki 2 pergalių. Ta pati istorija. Pradėjome mačą labai labai blogai, vangiai, be gynybos, be energijos. Antrasis kėlinys buvo šiek tiek geresnis, bet žaidėme be tinkamo nusiteikimo, tinkamos energijos, tinkamos tėkmės. Paprašiau žaidėjų, kad jie suprastų, ką mums reikia padaryti – sužaisti vieną gerą kėlinį, mes vadiname jį magišku. Laimėjome jį 28:5, kuris suteikė mums sparnus ir kontroliavome rungtynes“, – sakė treneris.

Nikola Vasilevo ekipa po pirmojo ketvirčio pirmavo 17:26, o prastą rungtynių pradžią A. Trinchieri aiškino ir neįprasta žalgiriečiams aplinka. Kauno ekipa dėl „Žalgirio“ arenos užimtumo žaidė Kėdainiuose.

„Jie padarė gerą darbą pradžioje, suprasdami, kad žaidžiame mačą ne savo įprastoje arenoje, atmosfera nebuvo tokia pati. Tu visą sezoną dirbi, kad užsitikrintum namų pranašumą ir tada žaidi du mačus išvykose serijoje iki 2 pergalių. Tokios mažos detalės daro įtaką, bet kaip ir minėjau, tokios serijos vienodos. Namų komanda turi laimėti pirmąjį mačą. Mes turėjome didelį spaudimą ir mums reikėjo pagauti ritmą. Mes tai padarėme antroje pusėje“, – tikino italas.

Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ (12 nuotr.) Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) +8 Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“

Rungtynėse netrūko efektingų epizodų, o kalbėdamas apie juos „Žalgirio“ treneris išskyrė didžiulį Edmondo Summnerio potencialą, kurio jam dar nepavyko pilnai atskleisti.

„Šmitas šiandien buvo labai svarbus. Kai niekas nebuvo ritme, jis mums kažką davė. Ulanovas sužaidė labai solidžias rungtynes ir Demetre Riversas žino, kurioje vietoje atsidurti. Jis meta metimus, kuriuos turi mesti. Dėl Sumnerio esu labiau piktas nei laimingas, nes aš jo to prašau 2 mėnesius. Kiekvieną dieną treniruotėse žinau, ką jis gali. Jis parodė, kad gali tai padaryti“, – apie R. Šmito ir E. Summnerio dėjimus kalbėjo jis.

Nors puikias rungtynes sužaidė 20 naudingumo balų surinkęs Demetre Riversas, A. Trinchieri tikino laukiantis ir traumuoto Arno Butkevičiaus sugrįžimo.

„Kiekvieną dieną jis vis geresnis, nenoriu nieko forsuoti, nenoriu rizikuoti. Arnas yra mūsų sistemos ramstis ir kai jis bus pasiruošęs, aš jį sugrąžinsiu be skubėjimo. Manau, kad jis gali sugrįžti“, – svarstė A. Trinchieri.